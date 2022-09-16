بعد توقف لـ10 سنوات.. إعادة تشغيل أكبر مصنع للبتروكيماويات في شمال إفريقيا

أعلنت شركة راس لانوف النفطية عن إعادة تشغيل مصنع الإيثلين وهو أكبر مصنع في شمال أفريقيا لإنتاج البتروكيماويات وذلك بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات.

وقال المسؤول في المكتب الإعلامي لشركة راس لانوف لإنتاج النفط والغاز، وسيم بودبوس لوكالة سبوتنيك الروسية أنّ العاملين في شركة راس لانوف لإنتاج النفط والغاز تمكنوا منذ أيام من إعادة تشغيل مصنع الإيثيلين كمرحلة تجريبية أولى.

وأشار بودبوس أنّه بجهود كل العالمين في شركة راس لانوف نجحت الشركة في إحدى التجارب الأولية لمنظومات العمل للوحدات المختلفة بمصنع الإيثيلين والتي بدأت منذ عدة أشهر ومن ضمن هذه المنظومات منظومة ضاغط تبريد غاز البروبلين.

وأضاف بودبوس أنّ لعمل على تشغيل المصنع جاء بعد توقفه لمدة 11 عاماً، وأنّ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة تابعوا هذا العمل الهام والدقيق لحظة بلحظة منذ بداية عمليات تشغيل الضاغط.