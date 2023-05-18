بعد توقف لـ8 سنوات.. شركة مصر لطيران الشحن الجوي تستأنف رحلاتها مع معيتيقة

اعلنت شركة مصر للطيران للشحن الجوي استئناف رحلاتها إلي مطار معيتيقة بطرابلس بعد توقف دام أكثر من 8 سنوات.

وذكرت شركة مصر للطيران أنّه استؤنفت الرحلات بواقع رحلة أسبوعيا قابلة للزيادة وفقا لسياسة العرض والطلب لخدمة الحركة التجارية بين البلدين.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي جاسر حسين إنه تم تشغيل 12 رحلة شحن جوي خلال شهري أبريل ومايو بإجمالي حمولة بلغت 645 طنا باستخدام طائرات الشحن الجوي من طراز A330-200 وB737-800f لمطار معيتيقة.

وأوضح حسين أنّ ذلك يأتي في ضوء الخطة التوسعية التي تنتهجها الشركة من خلال البدء في تشغيل شبكة الشحن الجوي الجديدة والتي تطمح الشركة في تطبيقها خلال الفترة القادمة.

وأكد حسين أنّه جار الآن العمل على زيادة عدد الرحلات المنتظمة والعارضة لتغطية الوجهات الأخرى بليبيا مثل بنغازي ومصراتة خلال الفترة القادمة وذلك بعد التنسيق مع الجانب الليبى.