‏بعد توقف منذ عام 2011.. افتتاح قسم العمليات الكبرى بمستشفى العيون طرابلس

افتتح قسم العمليات بمستشفى العيون بطرابلس، بحضور رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ونائبه وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، بعد إشراف ومتابعة تنفيذ المشروع من إدارة المشروعات بوزارة الصحة.

وقال مدير إدارة المشروعات سامي الشعافي، إنّ تنفيذ هذا المشروع يأتي استكمالًا لخطة الوزارة لدعم القطاع الصحي العام التي أُطلقت عام 2019.

ولفت الشعافي إلى افتتاح أربع غرف عمليات بمستشفى العيون من أصل ثماني غرف، وستجري صيانة وتحديث باقي الغرف ضمن المرحلة الثانية من تنفيذ المشروع.

وأكد الشعافي أنّه ستفتتح أقسام العمليات بتجهيزات مماثلة لقسم العيون بمستشفى العيون طرابلس، في كلٍ من مستشفى الحوادث أبي سليم، ومستشفى الطب الوقائي بمعيتيقة، بعد استكمال تركيب منظومات التكييف المركزي.

‏وقسم العمليات الكبرى الجديد بمستشفى العيون بطرابلس, هو يعتبر أكبر قسم في شمال أفريقيا، وهو متوقف منذ عام 2011.