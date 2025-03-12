بعد توقف 10 سنوات.. استئناف الإنتاج في حقل «المبروك»

استأنفت “شركة مبروك” للعمليات النفطية، الإنتاج في حقل المبروك النفطي بعد توقف دام عشر سنوات أي منذ عام 2015.

وبحسب مؤسسة النفط، “استُؤنفت عمليات الإنتاج رسمياً في 9 مارس 2025 بمعدل 5000 برميل يومياً، مع خطة لرفع الإنتاج إلى 7000 برميل يومياً بنهاية الشهر الجاري. كما بدأت عمليات التصدير إلى حقل الباهي في 11 مارس 2025، مع توقعات للوصول إلى 25000 برميل يومياً بحلول يوليو 2025”.

وتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “بالشكر والتقدير إلى إدارة شركة مبروك والعاملين فيها ولكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، ويؤكدون حرصهم على ضرورة الالتزام المستمر بتطوير العمليات الإنتاجية وتعزيز استدامة بيئة العمل”.