بعد توقف 10 سنوات.. استئناف عمل محطة «حي المشير»

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، “عن نجاحها في حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي المتكرر “بحي المشير” في مدينة بنغازي، بعد توقف محطة التغذية الرئيسية بالمنطقة لأكثر من عشر سنوات”.

وبحسب وزارة الكهرباء، “شهدت المحطة عملية صيانة شاملة شملت استبدال المعدات القديمة المعطلة بأخرى جديدة، وتركيب كوابل كهربائية جديدة بمسافة 1400 متر لتحمل الأحمال العالية وتوزيع التيار الكهربائي بشكل متوازن”، مؤكدة “أن هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير في استقرار التيار الكهربائي بالمنطقة وتلبية احتياجات السكان”.

وأضافت الوزارة: “قبل إعادة تشغيل المحطة بشكل كامل، أجرت الفرق الفنية سلسلة من الاختبارات التشغيلية، على المحولات داخل المحطة للتأكيد علي جاهزيتها وكفاءتها، كذلك اختبار المحولات تحت ضغط عالٍ لضمان قدرتها على توفير التيار الكهربائي بشكل مستمر ومستقر”.

يذكر أن هذه المحطة كانت متوقفة عن العمل لمدة تزيد عن عشر سنوات، وإعادة تشغيلها يعتبر من ضمن المشاريع الاستعجالية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لحل مشكلة التيار الكهربائي وتذبذبه.

وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة تنهي مشكلة تذبذب التيار الكهربائي بحي "المشير " بمدينة بنغازي" الأربعاء 21 أغسطس… تم النشر بواسطة ‏وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة – ليبيا‏ في الأربعاء، ٢١ أغسطس ٢٠٢٤