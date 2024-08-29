بعد توقف 16 عاماً.. افتتاح مستشفى العجيلات العام

بعد توقفه عن تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 16 عام، افتتح نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية- وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، مستشفى العجيلات العام.‏

وبحسب ما نشرت وزارة الصحة المكلفة، “خضع المستشفى لأعمال صيانة شاملة، وتجهيزه وفق أحدث المعايير الطبية ضمن مشاريع وزارة الصحة المكلفة بحكومة الوحدة الوطنية لتحسين خدمات الرعاية الصحية”.

كما “جرى تجهيز المستشفى بثلاث (3) غرف عمليات رقمية متطورة لإتاحة نقل الجراحات مباشرةً فى أي مكان من مستشفيات العالم عبر شبكة الاتصال الدولية، بما يسهم في اتخاد القرارات الجراحية بشكل سريع، وتلقي المريض العلاج المناسب فى الوقت المثالي”، وفق بيان الوزارة.

وبحسب البيان، “جرى تجهيز أقسام المستشفى بسعة سريرية 60 سريرًا، موزعة على أقسام (الباطنة:20، الجراحة: 20، النساء والولادة: 20)، وجرى تجهيز قسم الحضانات بالمستشفى بأحدث أنواع الحضانات، وأجهزة التنفس الصناعي، وأجهزة متابعة الوظائف الحيوية للأطفال حديثي الولادة، بسعة ( 6) حضانات، وتم تجهيز قسم الأشعة بالمستشفى بجهاز رنين مغناطيسي MRI يعمل وفق أحدث تقنيات التشخيص، كما جُهز المستشفى بقسم تحاليل طبية ومختبر وفق أحدث المعايير الطبية”.

ووفق البيان، “قامت وزارة الصحة بإمداد المستشفى باحتياجاته من المعدات، والمستلزمات الطبية، والمستهلكات اليومية لتقديم خدمات الرعاية الطبية للمواطنين”.

هذا وجرت مراسم الاحتفال بحضور عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أيمن سيف النصر، ووكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات سعد الدين عبد الوكيل، ورئيس وأعضاء المجلس البلدي ومسؤولي المؤسسات الصحية بالبلدية، وأعيان وحكماء ومشائخ بلدية العجيلات.

افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء-وزير الصحة السيد رمضان أبوجناح، ظهر اليوم، مستشفى العجيلات العام، بعد توقفه عن تقديم… تم النشر بواسطة ‏وزارة الصحة الليبية – Libyan Ministry Of Health‏ في الأربعاء، ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤