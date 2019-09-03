بعد توقيع الاتفاق السياسي.. المؤسسات التعليمية في السودان تستأنف عامها الدراسي

طالب رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك باستئناف العام الدراسي لمرحلتي الأساس والثانوي في جميع ولايات البلاد بحد أقصى 15 سبتمبر 2019.

حيث تعطلت الدراسة في السودان منذ عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير في أبريل لفترات متفاوتة نتيجة لاضطراب الأوضاع السياسية والأمنية بالبلاد.

وبحسب بيان صحفي صادر من إعلام مجلس الوزراء السوداني فإن توجيه حمدوك جاء خلال ترؤسه بمجلس الوزراء اليوم اجتماعاً خاصاً لترتيب استئناف الدراسة بمرحلتى الأساس والثانوي، بحضور عدد من الوزارات والجهات ذات الصلة.

هذا ووجه رئيس مجلس الوزراء وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بسرعة توفير متطلبات استئناف العام الدراسي.