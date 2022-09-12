بعد توقيفهم داخل حدودها.. تشاد تحيل 4 صيادين ليبيين إلى المحاكمة

أعلنت الحكومة التشادية تسليم الصيادين الليبيين وأسلحتهم إلى القضاء؛ بعدما جرى توقيفهم مؤخرا؛ بتهمة اختراق الحدود بطريقة غير قانونية والصيد الجائر.

وقال محافظ إقليم إنيدي التشادي إيساخا مالوا جاموس إنّه تم إلقاء القبض على هؤلاء الصيادين في مطلع سبتمبر الجاري، وبحوزتهم 4 بنادق صيد وبعض الذخيرة مستقلين سيارة دفع رباعي.

وأضاف جاموس أنّ هؤلاء الصيادين الأربعة أنهم يمارسون نشاطهم في المنطقة منذ عدة سنوات، متهمون بقتل عدد من الحيوانات بطريقة غير مشروعة في المنطقة مثل الأبقار والغزلان.

وأوضح جاموس أنّ الصيادين سيقدمون إلى العدالة وسيحاكمون وفقا للقانون 14 لعام 2008 بشأن نظام الغابات والحياة البرية وموارد الثروة السمكية الذي يحمي ويعاقب أي فعل يضر بالبيئة، لافتا إلى أنهم قد يتعرضون لخطر السجن من سنتين إلى 5 سنوات.