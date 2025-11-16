بعد حادثة «اللوفر» الشهيرة.. عصابات السرقات الكبرى تستهدف فرنسا مجدداً

تمكّن لصوص في شمال فرنسا من تنفيذ سرقة مجوهرات باهظة الثمن، تصل قيمتها إلى نحو 1.2 مليون دولار، في حادثة هزّت مدينة روبي قرب ليل، حسبما أعلنت الشرطة.

وذكرت التقارير أن اللصوص اقتحموا متجر مجوهرات في وسط المدينة الأربعاء الماضي، واحتجزوا الصائغ وزوجته لفترة وجيزة قبل أن يلوذوا بالفرار مع المجوهرات الثمينة، التي تراوحت قيمتها بين 500 ألف ومليون يورو (580 ألفًا إلى 1.2 مليون دولار).

وأفادت الشرطة بأنها باشرت تحقيقًا في جريمة خطف وابتزاز مسلّح منظمة، في محاولة لتحديد هوية المتورطين وضبطهم.

وفي حادث منفصل خلال اليوم نفسه، فجّر مجموعة من الأشخاص خزنة أموال تابعة لمكتب البريد الرئيسي في روبي، وفرّوا بحقيبة كانت تحتوي لاحقًا على أكياس فارغة، بينما تم توقيف ستة أشخاص مساء الحادث.

وتأتي عمليتا السرقة في أعقاب حادثة شهيرة الشهر الماضي في متحف اللوفر بباريس، حيث نفذت عصابة سرقة وضعت المجوهرات في السوق السوداء، بلغت قيمتها نحو 102 مليون دولار، مما أثار موجة من الغضب والقلق حول أمن المتاجر والمواقع العامة في فرنسا.

فشل محاولة سرقة متجر شانيل بالعطور في باريس بفضل يقظة الحارس

أفادت صحيفة Parisien بأن أربعة مسلحين حاولوا اقتحام متجر لبيع العطور تابع لشركة شانيل في وسط باريس، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل بفضل يقظة الحارس الذي أغلق البوابة الأمنية في الوقت المناسب.

وأوضح المصدر أن اللصوص كانوا مجهزين ببنادق طويلة وبعضهم ارتدى شارات الشرطة على الذراع، وحاولوا اقتحام المتجر مستخدمين دراجات نارية، لكن خطوة الحارس أجهضت العملية وأجبرت المهاجمين على الفرار دون تحقيق أي سرقة.

ويُذكر أن متجر شانيل سبق أن تعرض لمحاولة سرقة في يونيو 2024، حين صدم اللصوص مدخله بسيارة جيب، وتم تقدير قيمة المسروقات بمليون يورو، فيما ألقت الشرطة القبض لاحقًا على أربعة مشتبه بهم.

كما تعرضت متاجر فاخرة أخرى في باريس، مثل لويس فويتون، لعدة محاولات سرقة باستخدام السيارات بين سبتمبر ونوفمبر 2024 ومايو 2025، فيما سجل متجر شانيل آخر استهدافًا في أكتوبر الماضي بقيمة سرقة تجاوزت نصف مليون يورو، في ظل تصاعد نشاط عصابات السرقات الكبرى في فرنسا.