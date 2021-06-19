بعد حادثة الولادة داخل سيارة.. وزير الصحة يُناقش الوضع الصحي في غات

ناقش وزير الصحة الدكتور علي الزناتي، مع عميد بلدية غات موسى السنوسي، الوضع الصحي في البلدية عامة ومشكلة مستشفى غات العام خاصة، وذلك بعد تداول مقطع مرئي يُظهر حالة ولادة حدثت في السيارة داخل فناء المستشفى لغياب الأطقم الطبية.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي غات ،بأن اللقاء تطرق إلى حجم مشاكل الوضع الصحي، مشيرا إلى انه تم تكليف فريق برئاسة وكيل وزارة الصحة للقيام بزيارة ميدانية للبلدية.

وأضاف أن الوزارة ستتعاون مع المجلس البلدي وإدارة المستشفى لوضع حلول لرفع المعاناة عن كاهل المواطن.

وكانت امرأة قد اضطرت للولادة داخل سيارة بعد أن توجهت إلى مستشفى غات العام فلم تجد أيا من العناصر الطبية، وهو ما أقرت به إدارة المستشفى، مؤكدة أن هذه ليست الحالة الأولى.

وقصدت السيدة وأسرتها المستشفى فلم تجد إلا أسرة طبية خاوية وممرات بلا أي عنصر بشري، واضطرت إلى الولادة داخل سيارة في نطاق المستشفى، وذلك مساء يوم الخميس.

وقال مدير مستشفى غات العام حامد محمد علي، إن حالة الولادة تمت بالفعل داخل سيارة في نطاق المستشفى، مؤكدا أن المستشفى خالٍ من التمريض ليلا، والسبب في ذلك هو رفض الممرضات العمل بحجة عدم غياب الأمان، وسوء الحالة الأمنية.

وأوضح في تصريح لصحيفة “بوابة الوسط”، أن الكوادر الأجنبية هي التي كانت تُسير القطاع الطبي في الجنوب، من الهند ومصر والسودان وكوريا الجنوبية لكن منذ 2014 أو 2016 رحلت هذه الكوادر، ولم يعد يوجد أي طبيب أجنبي.

وأشار مدير المستشفى إلى مراسلاته مع وزارة الصحة بحكومة الوفاق السابقة، وذلك لتوفير 30 إخصائيا في جميع التخصصات، في 31 مارس 2019، وفيما يخص اتهامه باختلاس أموال، قال: “هناك جهات رقابية وديوان المحاسبة يمكنه مراجعة ورصد أي مخالفة مالية”.

#غات



ولادة أمرأة داخل المركب اليه سياره بعد ان قصدت مستشفى غات ولم تجد فيه اي عنصر من العناصر الطبيه وحتى اطباء مناوبين ، و زوجها وثق الحدث ليلة البارحة . pic.twitter.com/wkHGWrQLQA — امل الحياة (@rsOcYhunXoWS9Z2) June 18, 2021

هذا ووصل لمطار غات، اليوم السبت،ـ الفريق المكلف من وزير الصحة لمتابعةً مشاكل الوضع الصحي ومشاكل مستشفى غات خاصة.

وكان في استقبال الفريق أعضاء المجلس البلدي ومدير إدارة الخدمات الصحية غات، ومدير مكتب التفتيش والمتابعة بمكتب الخدمات الصحية غات.

وصول وكيل وزارة الصحة يترأس فريق لتقصي الحقائق. #غات 2021-06-19م متابعةً لمشاكل الوضع الصحي ومشاكل مستشفى غات خاصةً… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي غات‏ في السبت، ١٩ يونيو ٢٠٢١