بعد حادثة تسرب أجدابيا.. «حماد»: لا نريد تبرعات وقادرون على مواجهة المشكلة

أبدى رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد شكره إلى الدول والمنظمات الدولية التي أعلنت استعدادها للإسهام في مواجهة تداعيات انفجار خط مياه النهر في مدينة أجدابيا.

حماد وفي تغريدة عبر التويتر أكّد أن ليبيا قادرة على مواجهة الظرورف الطارئة، مشددا على أنّ «إمكانات ليبيا المادية كدولة نفطية لا تستدعي تقبل التبرعات من أي أحد».

وتسبب تسرب للمياه في محطة واقعة قرب منطقة الزويتينة شمال شرق أجدابيا، في غرق بعض المزارع، ودخول المياه بعض المنازل. وفي أعقاب ذلك، أعلنت إيطاليا إسهاما ماليا بمليوني يورو لجهاز النهر الصناعي، لإصلاح خزان أجدابيا المتضرر.

وأشار حماد إلى وجودالحكومة وأجهزتها التنفيذية برئيس مجلس وزرائها ووزراء مختصين على أرض الواقع فور حصول المشكلة، مؤكدا تشكيل خلية أزمة وغرفة طوارئ برئاسته، لمتابعة الحادثة ومواجهتها.

ولفت حماد، في تغريداته، إلى مباشرة حصر الأضرار خلال تفقده موقع حصول العطب في منظومة المياه، مشددا على الثقة في قدرة جهاز تشغيل مشروع النهر الصناعي والشركة العامة للمياه والشركات المختصة الأخرى على مواجهة المشكلة وحلها.

وفي أعقاب ذلك، أعلنت السفارة الإيطالية في ليبيا، مساء الخميس، إسهاما ماليا بمليوني يورو لجهاز النهر الصناعي، لإصلاح خزان أجدابيا المتضرر.