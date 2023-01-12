بعد حديثها عن القاعدة الدستورية.. الأعلى للدولة يردّ على «المنقوش»

قال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إنّه لا يوجد أي دور لوزارة الخارجية بشأن إقرار القاعدة الدستورية.

جاء ذلك عقب اجتماع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع عدد من أعضاء مجلس النواب لبحث التطورات السياسية في ليبيا وملف القاعدة الدستورية. «»

وأكدت المنقوش على دور وزارة الخارجية في الإسراع بإقرار القاعدة الدستورية للتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على أسس ديمقراطية وقانونية.

وشدّد الاجتماع على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور السياسي ؛ لضمان أمن واستقرار ليبيا وصولاً إلى مرحلة الاستقرار والازدهار الدائم.