بعد حريق الأصابعة.. البلدية تعلن وضع خطة عمل سريعة وتشكيل «غرفة طوارئ»

عقد عميد بلدية الأصابعة عماد المقطوف، اجتماعاً موسعاً ضم أعضاء المجلس البلدي واللواء اسامة دحيدح ومدير مدريرية أمن شرق الجبل واللواء امحمد الفيتوري مدير فرع هيئة السلامة الوطنية الجبل الغربي وامر فرقة بهيئة السلامة الوطنية ورئيس قسم المرور والترخيص بمديريةامن شرق الجبل ومساعد الشؤون الأمنية في الأصابعة.

وتم في هذا الاجتماع “وضع خطة عمل سريعة وتشكيل غرفة طوارئ”.

وفي وقت سابق، شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية على “ضرورة تعزيز جهود الفرق المختصة التي باشرت عملها منذ اللحظات الأولى للحادثة، والتأكيد على استكمال التحقيقات للكشف عن أسباب الحريق وضمان سرعة الاستجابة للموقف”.

وأكد الدبيبة، على “أهمية الوقوف ميدانيًا على الأوضاع، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والحد من الأضرار”.

كما وجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء الكيلاني، “بتعزيز عمل فرع الشؤون الاجتماعية في البلدية وتسخير كافة الإمكانيات لتخفيف الأضرار وتقديم الدعم اللازم للمواطنين المتضررين”.

وشددت الوزارة على “ضرورة حصر الأضرار ورفع تقرير مفصل بشكل عاجل لمتابعة الوضع واتخاذ الإجراءات المناسبة”.