بعد حريق الأصابعة.. البلدية تعلن وضع خطة عمل سريعة وتشكيل «غرفة طوارئ»

عقد عميد بلدية الأصابعة عماد المقطوف، اجتماعاً موسعاً ضم أعضاء المجلس البلدي واللواء اسامة دحيدح ومدير مدريرية أمن شرق الجبل واللواء امحمد الفيتوري مدير فرع هيئة السلامة الوطنية الجبل الغربي وامر فرقة بهيئة السلامة الوطنية ورئيس قسم المرور والترخيص بمديريةامن شرق الجبل ومساعد الشؤون الأمنية في الأصابعة.
وتم في هذا الاجتماع “وضع خطة عمل سريعة وتشكيل غرفة طوارئ”.
وفي وقت سابق، شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية على “ضرورة تعزيز جهود الفرق المختصة التي باشرت عملها منذ اللحظات الأولى للحادثة، والتأكيد على استكمال التحقيقات للكشف عن أسباب الحريق وضمان سرعة الاستجابة للموقف”.
وأكد الدبيبة، على “أهمية الوقوف ميدانيًا على الأوضاع، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والحد من الأضرار”.
كما وجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء الكيلاني، “بتعزيز عمل فرع الشؤون الاجتماعية في البلدية وتسخير كافة الإمكانيات لتخفيف الأضرار وتقديم الدعم اللازم للمواطنين المتضررين”.
وشددت الوزارة على “ضرورة حصر الأضرار ورفع تقرير مفصل بشكل عاجل لمتابعة الوضع واتخاذ الإجراءات المناسبة”.
اترك تعليقاً