بعد إعلان القاهرة.. الحوثيون ينفون استهداف «ميناء دمياط»

أعلن مجلس الوزراء المصري أن التحقيقات الأولية بشأن الحريق الذي اندلع داخل ميناء دمياط في سفينة التغييز وسفينة التخزين يوم 29 يوليو 2026 أظهرت أن الحادث نجم عن هجوم بطائرة مسيرة.

وأوضح مجلس الوزراء المصري في بيانٍ أن الجهات المعنية تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع في السفينتين داخل الميناء، مشيرًا إلى أن نتائج التحقيقات الأولية كشفت أن طائرةً مسيرةً تسببت في الواقعة.

وأضاف البيان أن أي جهةٍ لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، فيما تواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات بهدف كشف جميع ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي.

وجاء البيان الحكومي بعد ساعات من الحادث الذي استهدف منشآت بحرية داخل ميناء دمياط، أحد أهم الموانئ المصرية على البحر المتوسط، والذي يؤدي دورًا رئيسيًا في حركة التجارة والطاقة في البلاد.

تصريحات عمرو أديب بعد الحادث

وعقب الإعلان الرسمي عن نتائج التحقيقات الأولية، دعا الإعلامي المصري عمرو أديب إلى اتخاذ رد مصري حازم على الهجوم.

وكتب عمرو أديب عبر حسابه على منصة “إكس”: “الرد المصري يجب أن يكون قويًا وعنيفًا وواضحًا، وعلى أصحاب فكر ضبط النفس والحكمة الصمت الشديد”.

وأضاف: “معرفة مصدر المسيرة ليس مستحيلاً، ضربة بضربة أعنف حتى لا نتلقى مسيرات جديدة. هذه حالة دفاع عن النفس، ولن يوقفك أحد أو يلومك أي قانون. من أراد مصر بسوء يجب أن يدفع الثمن غاليًا”.

كما طالب عددٌ من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بردٍ مصريٍّ حازمٍ على الهجوم، مؤكدين أن التعامل مع الواقعة يجب أن يحافظ على أمن البلاد ومصالحها.

الحوثيون ينفون المسؤولية

وفي المقابل، نفت جماعة الحوثي في اليمن مسؤوليتها عن استهداف السفينتين داخل ميناء دمياط، عقب إعلان الحكومة المصرية نتائج التحقيقات الأولية.

ونقلت وكالة “سبأ” عن مصدرٍ مسؤولٍ في وزارة الخارجية التابعة لجماعة الحوثي قوله: “لا صحة للشائعات حول استهداف اليمن سفينة في ميناء دمياط بجمهورية مصر العربية”.

وأضاف المصدر: “الموقف اليمني واضح ومعلن وصريح، ويستهدف النظام السعودي فقط لحصاره الظالم وعدوانه المستمر على الشعب اليمني”.

وتابع: “الملاحة آمنة في البحر الأحمر ولا يوجد مبرر لأية مخاوف يحاول النظام السعودي أن يشيعها بغرض إخراج نفسه من المأزق الذي أوقع نفسه فيه”.

وأكدت الحكومة المصرية أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وأن أي جهةٍ لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، بينما تعمل الجهات المختصة على تحديد جميع تفاصيل الحادث.

هذا ويُعد ميناء دمياط من أبرز الموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط، ويشكل مركزًا مهمًا لحركة البضائع والطاقة، كما يضم منشآت مرتبطة بقطاع الغاز، ما يجعل أي حادث أمني داخله محل متابعة واسعة بسبب انعكاساته على حركة الملاحة والاقتصاد.

يجب ان يكون الرد المصري قويا عنيفا واضحا وعلى اصحاب فكر ضبط النفس والحكمه الصمت الشديد . معرفه مصدر المسيره ليس مستحيلا ، ضربه بضربه اعنف حتى لا نتلقى مسيرات جديده . هذه حاله دفاع عن النفس ولن يوقفك احد او يلومك اي قانون . من اراد مصر بسوء يجب ان يدفع الثمن غاليا https://t.co/yS2oW5ELY2 — Amr Adib (@Amradib) July 30, 2026