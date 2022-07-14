بعد حصارها ليلة البارحة.. مؤسسة النفط تُحمّل «الدبيبة» وقائد عسكري مسؤولية ماحدث

حمّلت المؤسسة الوطنية للنفط رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وآمر القوة المشتركة مصراتة عمر أبوغدادة مسؤولية التعرض بآذى لأي موظف بالقطاع وتحملهم المسؤولية القانونية الكاملة.

وقالت المؤسسة الوطنية إنّنا نحمل المسؤولية لهذه القوة ومن يكلفها بالوجود في أسوار المقر الرئيسي للمؤسسة في حالة عرقلة عمل الإدارات العاملة بها أو موظفيها بشكل اعتيادي أو غيره.

وأكّدت المؤسسة الوطنية أنّ حماية مبنى المؤسسة هو واجب وطني اتجاه كل شخص غيور على هذا الصرح الذي يمثل كل الليبيين، داعية إلى حماية المبنى، وإنّه واجب وطني تجاه القطاع الذي يمثل كل الليبيين.

وتابعت المؤسسة الوطنية أنّ هذا البيان هو تبيانٌ لليبيين وللجهات الأمنية في مدينة طرابلس ولمكتب النائب العام مطالبة جميع الجهات السيادية بالدولة الليبية للقيام بواجبها للحفاظ على مؤسسة كل الليبيين.

وكانت قوة حماية الدستور والانتخابات المشكلة من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، والقوة المشتركة مصراتة حاصرتا مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس ليلة البارحة.