بعد حصد اللقب الأول.. الدبيبة يكرّم أبطال السويحلي

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بعثة نادي السويحلي عقب تتويج الفريق ببطولة الدوري الليبي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون.

وأشاد رئيس الوزراء بهذا الإنجاز التاريخي، معتبراً أن تتويج السويحلي يأتي ثمرة للجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون والجهازان الفني والإداري وإدارة النادي طوال الموسم، مؤكداً أن هذا التتويج يمثل إضافة مهمة لمسيرة الرياضة الليبية ويعكس تطور مستوى المنافسة بين الأندية المحلية.

وهنأ الدبيبة فريق السويحلي وجماهيره بحصد لقب الدوري الليبي عن جدارة واستحقاق، كما أثنى على الأداء الذي قدمه فريق النصر خلال مشواره في البطولة، مشيراً إلى أن وصوله إلى المباراة النهائية وحصوله على مركز الوصيف يعكس الروح التنافسية العالية التي ميزت الموسم، ويؤكد المستوى المتقدم الذي ظهرت به الأندية المشاركة.

وأكد رئيس الوزراء أن دعم الرياضة الليبية سيظل ضمن أولويات الحكومة، من خلال العمل على تطوير البنية التحتية الرياضية، ودعم الأندية والاتحادات، وتوفير بيئة مناسبة تمكّن الرياضيين من تحقيق المزيد من النجاحات محلياً وخارجياً، بما يسهم في الارتقاء بالرياضة الليبية وتعزيز حضورها على مختلف المستويات.