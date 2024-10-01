بعد حلّ أزمة المركزي.. استئناف إنتاج النفط الخام الليبي قريبا

بعد التوصل إلى اتفاق لتعيين محافظ جديد للمصرف المركزي، تستعد ليبيا لاستئناف إنتاج الخام، وفق ما ذكرت مصادر لوكالة “رويترز”.

وقال مهندسان في حقلين للنفط لوكالة رويترز، “إن ليبيا تستعد لاستئناف إنتاج الخام المتوقف منذ أواخر أغسطس، بعد التوصل إلى اتفاق لتعيين محافظ جديد للمصرف المركزي”.

وقال مهندس من حقل جالو 59 النفطي: “نحن الآن في انتظار الأوامر من المؤسسة الوطنية للنفط لإعادة الإنتاج بمستوياته الطبيعية”، فيما أوضح مهندس بحقل الفيل، “أنهم استغلوا فترة الإغلاق لإجراء صيانة”.

هذا وأدى محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي بلقاسم عيسى” ونائب المحافظ “مرعي البرعصي” اليمين القانونية أمام مجلس النواب خلال جلسة اليوم الثلاثاء، ليباشرا مهام عملهما عقب نيلهم الثقة من مجلس النواب.

وكان الارتباك خيّم على إنتاج النفط الليبي، نتيجة التوترات التي حدثت في المصرف المركزي في اغسطس الفائت، ما تسبب بوقف الإنتاج ببعض الحقول والتصدير ببعض الموانئ.