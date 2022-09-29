بعد حل مجلس الأمة.. الكويت تعيش يوما مفصليا لانتخاب مجلس النواب

تدخل الكويت، اليوم الخميس، اقتراعا «مفصليا» لمجلسها النيابي المعروف إعلاميا باسم “أمة 2022”.

وبدأت في الساعة الثامنة من صباح الخميس 06:00 بتوقيت غرينتش عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة الكويتي السابع عشر «البرلمان».

يتنافس في هذا الاستحقاق الانتخابي 305 مرشحين بينهم معارضون بارزون و22 امرأة يسعين للعودة إلى مقاعدهن بعد غياب في سباق 2020.

وتأتي الانتخابات النيابة بعد أشهر من الأزمة بين مجلس الأمة والحكومة، أدت لإصدار مرسوم أميريّ بحلّ البرلمان السابق في 2 أغسطس الماضي.

والمجلس النيابي هو السلطة التشريعية الوحيدة بالبلاد، ومدّته الدستورية 4 أعوام، ويتألف من 50 عضوًا منتخبًا، بينما انعقد البرلمان الكويتي لأول مرة في تاريخه عام 1963، وكان آخر مجلس منتخب في 2020.

وتنقسم الكويت إلى 5 دوائر انتخابية، وكل دائرة يفوز فيها 10 مرشحين، وتضم تلك الدوائر 759 لجنة أصلية وفرعية، منها 368 لجنة للرجال، و391 لجنة للنساء.

وبلغ عدد أصوات الناخبين في الدوائر الخمس التي يحق لها الإدلاء بالأصوات 795 ألفا و911 صوتًا، منهم 388 ألفًا و99 رجلا و407 آلاف و812 امرأة.