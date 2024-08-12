بعد ختام أولمبياد باريس.. ترتيب الدول العربية في جدول الميداليات!

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 12 أغسطس 2024 - 09:38 | آخر تحديث: 12 أغسطس 2024 - 09:53 نُشر: الإثنين، 12 أغسطس 2024 - 09:38
رياضة
Gettyimages
الجزائرية إيمان خليف وهي تحتفل بتتويجها بذهبية الملاكمة

حقق الرياضيون العرب 17 ميدالية في الألعاب الأولمبية التي اختتمت منافساتها أمس في العاصمة الفرنسية باريس.

وتوج رياضيون من سبع دول بالميداليات الـ17 وهي: البحرين، الجزائر، مصر، تونس، المغرب، الأردن وقطر،  حيث حصلوا على سبع ذهبيات وأربع فضيات وست برونزيات.

وفي ما يلي جدول ترتيب الميداليات العربية في أولمبياد “باريس 2024”:

البحرين: الأولى عربيا و33 في الترتيب العام- ذهبيتان وفضية وبرونزية.

الجزائر: الثانية عربيا و39 عالميا – ذهبيتان وبرونزية.

مصر: الثالثة عربيا و52 عالميا – ذهبية وفضية وبرونزية.

= تونس: الثالثة عربيا و52 عالميا – ذهبية وفضية وبرونزية.

المغرب: الخامس عربيا و60 عالميا – ذهبية وبرونزية.

الأردن: السادس عربيا و74 عالميا – فضية.

قطر: السابعة عربيا و84 عالميا – برونزية.

المصدر:olympics

آخر تحديث: 12 أغسطس 2024 - 09:53
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