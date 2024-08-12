بعد ختام أولمبياد باريس.. ترتيب الدول العربية في جدول الميداليات!

حقق الرياضيون العرب 17 ميدالية في الألعاب الأولمبية التي اختتمت منافساتها أمس في العاصمة الفرنسية باريس.

وتوج رياضيون من سبع دول بالميداليات الـ17 وهي: البحرين، الجزائر، مصر، تونس، المغرب، الأردن وقطر، حيث حصلوا على سبع ذهبيات وأربع فضيات وست برونزيات.

وفي ما يلي جدول ترتيب الميداليات العربية في أولمبياد “باريس 2024”:

البحرين: الأولى عربيا و33 في الترتيب العام- ذهبيتان وفضية وبرونزية.

الجزائر: الثانية عربيا و39 عالميا – ذهبيتان وبرونزية.

مصر: الثالثة عربيا و52 عالميا – ذهبية وفضية وبرونزية.

= تونس: الثالثة عربيا و52 عالميا – ذهبية وفضية وبرونزية.

المغرب: الخامس عربيا و60 عالميا – ذهبية وبرونزية.

الأردن: السادس عربيا و74 عالميا – فضية.

قطر: السابعة عربيا و84 عالميا – برونزية.

المصدر:olympics