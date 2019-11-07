بعد خسارة العراق لمليارات الدولارات.. الأمم المتحدة تُحذر المُتظاهرين

وجهت الأمم المتحدة أمس الأربعاء تحذيراتها من خسارة العراق للمليارات وتضرر اقتصاده جراء إغلاق الطرق المؤدية لمنشآته النفطية وموانئه.

حيث قالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، في تغريدة لها على تويتر أن تعطل البنى التحتية الحيوية أمر مقلق جداً.

وتابعت أن مسؤولية الجميع هي حماية المرافق العامة، وأن إغلاق طرق المنشآت النفطية والموانئ يتسبب بخسارة المليارات.

كما أوضحت أن الإغلاق يتعارض مع المطالب المشروعة للمتظاهرين.

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عبد الكريم خلف قد أكد في وقت سابف بلوغ خسائر التظاهرات، 6 مليارات دولار، قائلاً:

“قطع الطرق والاحتجاجات وتعطيل الموانئ تسبب في خسائر وصلت إلى 6 مليارات دولار”.

هذا ودعا خلف المحتجين إلى تجنب العنف واللجوء إلى الوسائل السلمية حتى يحققوا مطالبهم.