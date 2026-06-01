بعد خسارة درامية أمام الأهلي بنغازي.. الأخضر يودع «كأس ليبيا»

بلغ الأهلي بنغازي نهائي كأس ليبيا لكرة القدم بعد فوزه على الأخضر بركلات الترجيح بنتيجة (4-2)، عقب انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن الدور نصف النهائي من المسابقة.

وجاءت المباراة متوازنة في أغلب فتراتها، حيث اتسم الأداء بالحذر التكتيكي من الجانبين، مع صراع قوي في منطقة وسط الملعب ومحاولات متبادلة للسيطرة على مجريات اللعب.

وفي الشوط الأول، حاول الأخضر الوصول إلى مرمى الأهلي بنغازي عبر عدة محاولات هجومية، إلا أن التنظيم الدفاعي الجيد حال دون ترجمة الفرص إلى أهداف، فيما اعتمد الأهلي على التحولات السريعة دون أن يتمكن من هز الشباك.

واستمر المشهد ذاته خلال الشوط الثاني، حيث ارتفع نسق المباراة نسبيًا مع رغبة الفريقين في حسم بطاقة التأهل قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح، غير أن التسرع في اللمسة الأخيرة وتألق الخطوط الدفاعية أبقيا النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية.

ومع الاحتكام إلى ركلات الترجيح، نجح الأهلي بنغازي في التعامل بثبات أكبر مع اللحظات الحاسمة، ليحسم المواجهة بنتيجة (4-2)، ويضمن تأهله إلى المباراة النهائية من البطولة.

وبهذا الانتصار، يواصل الأهلي بنغازي مشواره الناجح في كأس ليبيا، ليضرب موعدًا مرتقبًا في النهائي مع الأهلي طرابلس الذي كان قد تأهل بدوره على حساب الاتحاد بهدفين دون مقابل.

ومن المنتظر أن يشهد النهائي مواجهة جماهيرية كبيرة بين قطبي الكرة الليبية، في لقاء يحمل الكثير من الندية والطموح من أجل التتويج بأغلى ألقاب الموسم المحلي.