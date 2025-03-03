بعد خسارة مذلةّ.. «الشياطين الحمر» يودع كأس الاتحاد

ودع فريق مانشستر يونايتد بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إثر هزيمته في عقر داره أمام ضيفه فولهام بركلات الترجيح في اللقاء الذي جمعهما مساء الأحد، بالدور الخامس للمسابقة.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله، سجل فولهام أولا عبر مدافعه النيجيري كالفين باسي في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

ورد البرتغالي برونو فيرنانديز بهدف “للشياطين الحمر” عند الدقيقة 71 من زمن اللقاء.

وحسم فريق فولهام نتيجة المواجهة لصالحه بفوزه على مانشستر يونايتد بركلات الترجيح (4-3) في عقر دارع على ملعب “أولد ترافورد”.

ويواصل فريق مانشستر ترنحه في الموسم الحالي، حيث خرج من كأس الرابطة وكأس الاتحاد، إضافة إلى احتلال المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريمير ليغ”.

At the expense of the holders, @ManUtd, it was @FulhamFC who progressed after a penalty-shootout as Bernd Leno booked their spot in the quarter-finals ⚪️#EmiratesFACup pic.twitter.com/uS4ac2i3EQ — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 2, 2025