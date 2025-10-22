بعد خسارة نوبل.. ترامب يتوّج بــ«مهندس السلام»

منحت مؤسسة ريتشارد نيكسون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جائزة “مهندس السلام” خلال حفل رسمي أقيم في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، وذلك تقديرًا لإنجازاته في مجال السياسة الخارجية وجهوده في تعزيز السلام حول العالم.

وأشاد بيان المؤسسة بسياسة ترامب الخارجية التي ترتكز على دبلوماسية شخصية استباقية وفلسفة “السلام من خلال القوة”، مشيرًا إلى أن ترامب كان له دور بارز في إبرام عدة اتفاقيات لوقف إطلاق النار واتفاقيات سلام مهمة، منها “اتفاقيات أبراهام” التي ساهمت في تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية عدة، بالإضافة إلى اتفاق سلام في غزة تضمن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

وخلال تسلمه الجائزة، عبر ترامب عن امتنانه للمؤسسة وأكد أن جهوده كانت تهدف إلى تحقيق استقرار دولي دائم، مؤكدًا على أهمية الدبلوماسية في حل النزاعات.

يذكر أن جائزة “مهندس السلام” التي تأسست عام 1995 تُمنح للأفراد الذين يكرسون حياتهم لتحقيق السلام العالمي، وهو ما تجسد في مسيرة ترامب الدبلوماسية بحسب المؤسسة.

في سياق متصل، كان ترامب قد أشار سابقًا إلى استحقاقه لجائزة نوبل للسلام، التي مُنحت هذا العام للسياسية الفنزويلية المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، والتي أكدت بدورها دعمها لترامب واعتبرت الجائزة تكريمًا له أيضًا.

President Donald J. Trump is honored with the Richard Nixon Foundation’s Architect of Peace Award. Established in 1995, following President Nixon’s death, this prestigious award celebrates those who advance his lifelong goal of fostering global peace. 🇺🇸 pic.twitter.com/A7Y3ziloVF — The White House (@WhiteHouse) October 21, 2025