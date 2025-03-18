بعد خطأ إداري.. الأهلي طرابلس يُحقق 3 نقاط إدارية من امام الوطن

حقق فريق الأهلي طرابلس 3 نقاط ثمينة جعلته يحسم صدارة المجموعة الرابعة، وبهذا يُنهي آمال فريق المدينة في التنافس على صدارة المجموعة، ليدخل فريق الأهلي سداسي المرحلة الأولى وفي رصيده 3 نقاط.

وجاء ذلك بعد تقديم إدارة نادي الأهلي لطعن في لاعب أشرك ولم يستنفذ عقوبته وذلك بحسب المادة “30” من لائحة الجزاءات.

ووقع فريق الوطن في هذه المخالفة القانونية، بعد إشراك لاعبه المحترف التونسي توفيق الخنجري الذي لم يستنفذ عقوبة الإيقاف بعد تلاقيه (3 بطاقات صفراء) في مباراة الأهلي الأخيرة المنتهية بالتعادل السلبي على بملعب الرياضية الخمس.

وبهذا يُحقق الأهلي 3 نقاط ثمينة بخطأ إداري فادح، وتنتهي المباراة باحتساب الوطن خاسراً 2-0 وتوقيع غرامة مالية على النادي بقيمة “5000 ” دينار، وعقوبة وإيقاف على اللاعب لمدة 3 مباريات وغرامة مالية “1500” دينار وذلك بحسب المادتين “54”، “19” من لائحة الجزاءات، وعقوبة على إداري الفريق تشمل إيقاف لمباراتين وغرامة مالية قدرها “500 ” دينار بحسب المادة “40”، وخصم نقطة واحدة من رصيد فريق الوطن بحسب المادة “90” من الأحكام العامة بلائحة الجزاءات.