بعد خطاب الملك.. «جيل زد» تعلّق احتجاجاتها

أعلنت حركة “جيل زد 212” الشبابية المغربية، اليوم السبت، عن تعليق مؤقت لاحتجاجاتها التي شهدتها مدن مغربية عدة خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك عقب خطاب الملك محمد السادس الذي دعا فيه الحكومة إلى تسريع وتيرة التنمية والنهوض بقطاعات الصحة والتعليم والتشغيل.

وقالت الحركة في بيان رسمي إن التعليق هو “خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التنظيم والتنسيق، وضمان أن تكون المرحلة القادمة أكثر تأثيرًا وفعالية، بعيداً عن أي ارتجال أو استغلال خارجي”.

رغم قرار التهدئة المؤقتة، شددت الحركة على أن مطالبها “ثابتة”، وعلى رأسها: محاسبة الفاسدين، تحميل الحكومة مسؤولية الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة، تحسين القطاعين الصحي والتعليمي.

وأشارت “جيل زد 212” إلى نيتها الإعلان عن دعوة جديدة للاحتجاج في وقت لاحق من مساء السبت، مؤكدة أن التحركات القادمة ستكون “موجهة ضد الحكومة والفاسدين الذين يعرقلون تحقيق كرامة الشعب المغربي”.

تعود بدايات الحركة إلى منتدى على تطبيق “ديسكورد” أطلقه شباب مغاربة منتصف سبتمبر الماضي، بعد وفاة ثماني نساء حوامل في مستشفى عمومي بمدينة أكادير، ما فجّر موجة غضب على تدهور المنظومة الصحية والتعليمية.

ورغم أن الأعداد المشاركة تراوحت بين عشرات إلى مئات في عدة مدن، إلا أن الزخم الرقمي وانتشار المطالب على وسائل التواصل منح الحركة بعدًا وطنيًا، وجعلها محط اهتمام الرأي العام.

وجاء قرار الحركة بالتعليق بعد خطاب العاهل المغربي محمد السادس، الجمعة، في افتتاح الدورة البرلمانية، حيث دعا فيه إلى: تسريع تنفيذ برامج التنمية الترابية، تشجيع المبادرات المحلية، توفير فرص الشغل للشباب، النهوض بقطاعي التعليم والصحة، إعطاء “عناية خاصة للمناطق الهشة”

ورغم أن الخطاب لم يتطرق مباشرةً للاحتجاجات الشبابية، إلا أن توقيته وموضوعاته تعكس استجابة ضمنية للغضب الشعبي المتصاعد.

وفي خطوة لافتة، أعلنت الحركة أنها لم تنظم احتجاجًا الجمعة الماضي “احتراماً لجلالة الملك”، لكنها أكدت أن ذلك لا يعني تراجعًا عن مطالبها.