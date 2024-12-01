بعد خططها لإنشاء عملة بديلة للدولار.. «ترامب» يهدد دول «بريكس»

هدد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، الدول الأعضاء في تحالف “بريكس”، بفرض تعريفات ضخمة، ما لم تتخل عن خططها لإنشاء عملة بديلة للدولار.

وكتب ترامب عبر منصته “تروث سوشيال”، اليوم السبت: “نطالب هذه الدول بالتزامها بعدم إنشاء عملة جديدة لمجموعة “بريكس” أو دعم أي عملة أخرى لتحل محل الدولار الأمريكي القوي، وإلا فإنها ستواجه تعريفات جمركية بنسبة 100%”.

وأضاف ترامب أنه “إلى جانب فرض التعريفات الجمركية، فإن التجارة مع أمريكا ستكون محدودة أيضا بالنسبة لهذه الدول، إذا استمرت في التخلي عن الدولار كعملة حسابية لها”.

يذكر أن “بريكس” هي رابطة مشتركة بين الدول تم إنشاؤها في عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا، وتتولى موسكو منصب رئيس المنظمة منذ الأول من يناير2024، ومنذ بداية عام 2024، انضمت مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى “بريكس”.

وفي اكتوبر الفائت ذكرت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، أن “روسيا اقترحت إجراء تعديلات على أنظمة الدفع عبر الحدود بين دول مجموعة البريكس بهدف تجاوز النظام المالي العالمي”، وذلك في سياق سعيها إلى الحد من اعتمادها على الدولار الأميركي.