بعد خطفه وطلب فدية.. تحرير وافد في صبراتة

أعلنت مديرية أمن صبراتة، تحرير وافد كان قد تعرض للخطف وسط المدينة، حيث قام الجناة باحتجازه وطلب فدية من ذويه في الخارج.



وقالت المديرية: “بعد تلقي البلاغ، جرى جمع المعلومات اللازمة، مما أسفر عن ضبط المتهم متلبسًا بحيازة المسروقات، التي شملت هاتفًا نقالًا ومبلغًا ماليًا، وقد اتُخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة”.

في السياق، تمكن مركز شرطة صبراتة، من “ضبط أحد المتهمين بسرقة مركبة آلية تعود لأحد المواطنين، والتي كانت مركونة على الطريق العام بسبب تعرض أحد إطاراتها للثقب”.

ووفق المديرية، “بعد تلقي البلاغ باشر أعضاء وحدة التحري والقبض أعمال البحث وجمع المعلومات، مما أدى إلى تحديد هوية المتهم وضبط أحدهما مساء اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025، وبالاستدلال معه، تم العثور على المركبة المسروقة، حيث تبين أنه جرى تفكيك بعض أجزائها وبيعها في مواقع شراء الخردة وقد اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين”.

وأكدت وزارة الداخلية “استمرار جهودها في ضبط الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة، حفاظًا على الأمن والاستقرار”.