بعد خلافهما المدة الماضية.. رئيس المخابرات التركية يُجمع «المشري» و«الدبيبة»

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة والنائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع رئيس جهاز المخابرات التركية “هاكان فيدان” مستجدات العملية السياسية في ليبيا.

وذكرت مصادر مطلعة لـ «عين ليبيا» أنّ الاجتماع بحث السبل الكفيلة لتذليل العقبات التي تواجهها، وتكثيف الجهود للسير نحو إنجاز الانتخابات وفق أسس دستورية وقانونية سليمة.

وأكد رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان دعم بلاده المتواصل لكل الجهود السياسية المبذولة لإيجاد حلول للمسائل العالقة، الرامية إلى تحقيق استقرار ليبيا.

وتزامنا مع لقائه المشري واللافي والدبيبة والكبير، اجتمع هاكان فيدان مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المخابرات حسين العائب.