بعد خلاف حول الميراث.. مقتل إمام مسجد مصري على يد شقيقه

لقي إمام مسجد في مصر، مصرعه على يد شقيقه الأكبر بسبب خلافات على الميراث.

وقال موقع “القاهرة 24” المصري، “إن الإمام ويدعى “رضا إ.”، ويبلغ من العمر 48 سنة، قتل بآلة حادة، في قرية “أم الزين” التابعة لمركز الزقازيق في محافظة الشرقية في مصر.

وأضاف “أن قوات الأمن بالشرقية ألقت القبض على المتهم ويدعى “السيد إ.”، وعمره 54 عاما، وزوجته للتعدي على إمام المسجد بعد مشادة كلامية بسبب خلافات على الميراث”.

وكشفت التحريات الأولية “أن الضحية حصل على قرار بتمكين على شقة سكنية من ضمن الميراث مما تسبب في غضب شقيقه الأكبر وزوجته، حيث تعديا على المجني عليه بآلة حادة”، حيث “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين”.