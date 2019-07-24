بعد دخوله المياه الإقليمية الليبية.. جهاز خفر السواحل يُلقي القبض على مركب صيد إيطالي

أكد أمر القطاع البحري بعملية بركان الغضب العقيد رضا عيسى أن المحور البحري مجهز بقوات قتالية لحماية الساحل ومجابهة أي اعتداء من جهة البحر على العاصمة طرابلس.

كما أوضح عيسى أن عناصر حرس السواحل قبضوا أمس الثلاثاء على مركب صيد إيطالي دخل المياه الإقليمية، وكان يقل 7 بحارة، 5 إيطاليين و2 تونسيين لا يحملون أي ترخيص من السلطات الليبية، مُعلناً أن المركب متواجد الآن بميناء مصراتة البحري، وتم اقتياد طاقمه إلى جهات التحقيق.

وكشف أمر القطاع البحري أنهم لم يروا ضرورة إعلان المنطقة الممتدة من سرت حتى زوارة منطقة عسكرية لعدم وجود تهديد منها حتى الآن، مؤكداً أنهم منذ بداية العدوان على طرابلس نفذوا أكثر من 128 عملية استطلاع وتسيير عدد من الدوريات في المنطقة، حيث تم ضط 4 مراكب صيد أجنبية داخل المياه الإقليمية الليبية، كما أنقذوا ما عدده 2200 مهاجر غير شرعي.