بعد دخول قوات حفتر إليها.. قتلى في مرزق جراء تجدد الاشتباكات

أكدت مصادر صحفية مقتل 4 أشخاص في مدينة مرزق، بعد تجدد المواجهات المسلحة في المدينة.

وأوضحت المصادر أن مجموعة مسلحة من مكون التبو اقتحمت السبت، حي المقريف الكائن وسط مدينة مرزق، بمدرعات جنود، وشنت هجوما بالمدفعية الثقيلة على الحي، خلف عديد الخسائر المادية، بحسب المصادر.

من جانبه أكد أحد ناشطي مكون التبو بمرزق رمزي والي مقتل شخص من التبو وجرح 3 آخرين نتيجة الاشتباكات التي دارت بحي المقريف، موضحا أن الوضع داخل المدينة محتقن جدا.

وأرجع والي في تصريح تلفزيوني، اندلاع المواجهات بين أهالي المدينة إلى دخول قوات حفتر إليها، نافيا مشاركة أي مجموعات أجنبية في هذه الاشتباكات.

وأشار الناشط إلى أنهم فقدوا الاتصال بـ3 شباب من التبو، وأنهم لا يعرفون مكان وجودهم حتى هذه اللحظة.

يُذكر أن المكونات الاجتماعية بمدينة مرزق اتفقت قبل 3 أسابيع، بعد اشتباكات استمرت لأيام، على إيقاف الاقتتال، وإخلاء المدينة من المظاهر المسلحة، وتشكيل لجنة مشتركة لمراقبة تنفيذ الاتفاق، ورفع الغطاء الاجتماعي عن كل من أجرم أو أساء للآخرين، إضافة إلى وقف التحريض الإعلامي.

ويعتبر هذا الاتفاق الثاني بين مكونات المدينة التي اندلعت المواجهات بينها إثر دخول قوات حفتر لمرزق في فبراير الماضي ثم انسحابها منها لاحقا، وهو ما أسفر عن أعمال انتقامية بين الطرفين.