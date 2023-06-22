بعد دقائق من تحرك النائب العام.. «الدبيبة» يشكل لجنة للتحقيق في ملف الموفدين

أصدر حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قرارا بتشكيل لجنة تحقيق تتولى مراجعة ملف منحة الطلبة الموفدين للدراسة في الخارج والصادر عن وزارة التعليم العالي.

وذكر الدبيبة في قراره أنّ الهدف من تشكيل اللجنة هو التأكد من البيانات الواردة فيها والآلية التي أدرجوا وفقا لها، وذلك بعد دقائق من تحرك مكتب النائب العام في هذا الملف.

وتتولى اللجنة التي يترأسها وزير الحكم المحليبدر الدين التومي تحديد الطلبة الجدد المدرجين بقوائم الربع الأول من العام الجاري لمنحة الطلبة الموفدين ومراجعة المستندات المتعلقة بهم خلال أجل أقصاه 10 أيام.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تداولت قوائم الموفدين إلى الساحة التركية بعد نشرها لأول مرة من قبل الإعلامي خليل الحاسي، عبر حسابه بتويتر.

بدورها، لم تعلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واكتفت بنشرها نفيا عبر صفحتها ما أشيع بشأن إيفاد الطلبة واعتمادهم من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.