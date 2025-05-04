بعد رحلة علاجية خارجية.. استقبال حافل لـ«المنفي» في طرابلس

عاد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ظهر اليوم الأحد إلى العاصمة طرابلس، بعد رحلة علاجية خارج البلاد استغرقت عدة أيام.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية في الصالة الرئاسية بمطار معيتيقة الدولي، بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إلى جانب رئيس جهاز المخابرات، ورئيس جهاز الحرس الرئاسي، وعدد من رؤساء الأركانات النوعية، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، إضافة إلى لفيف من الوزراء، وعمداء بلديات المنطقة الغربية، والأعيان والحكماء.

يذكر أن الرئيس محمد المنفي، غادر البلاد قبل أيام في رحلة علاجية إلى الخارج، وذلك لإجراء فحوصات طبية دورية ومتابعة حالته الصحية في أحد المراكز الطبية المتخصصة، ورغم أن مصادر رسمية لم تكشف عن تفاصيل دقيقة بشأن طبيعة الفحوصات أو الدولة التي استُقبل فيها، أكدت مصادر مقربة أن حالة الرئيس الصحية كانت مستقرة طوال فترة الرحلة.