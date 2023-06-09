بعد رحلة عمرها 8 سنوات.. الإفريقية تعلن عودة طائرتها «ايرباص 5A-ONQ»

أعلنت شركة الخطوط الإفريقية عن مغادرة طائرتها نوع «ايرباص 5A-ONQ» مطار صبيحة الدولي بأسطنبول عقب انتهاء الصيانة.

وذكرت الشركة أنّ هذه الطائرة توجّهت إلى مطار معيتيقة الدولي، بعد 8 سنوات وأنّها كانت مؤجرة فيها للخطوط التركية عقب صيانتها وانتهاؤ كافة الوثائق الخاصة بها.

وأضافت الشركة أنّ الطائرة ستنضم إلى أسطول الشركة والدخول لجدول التشغيل فور وصولها، حيث تعتبر هذه رقم 12 في عدد ما امتلكت الشركة من طائرات، وتعتبر الطائرة من ذوات البدن العريض و المخصصة للطيران لمسافات طويلة وبسعة 291 مقعد.