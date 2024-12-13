بعد رحيل «الأسد».. أول دولة في العالم تعيّن مبعوثا دبلوماسياً بالعاصمة السورية

عينت تركيا قائما بالأعمال لسفارتها في العاصمة السورية دمشق، بعد رحيل بشار الأسد، وذلك بعد 12 عاماً من إغلاقها، منذ عام 2012.



وقالت الخارجية التركية في بيان، “إنها قررت تعيين سفير تركيا في موريتانيا برهان كور أوغلو قائما بالأعمال لسفارة أنقرة في دمشق مؤقتا”، وبذلك تصبح تركيا أول دولة تعين مبعوثا دبلوماسيا وقائما بالأعمال في سوريا في ظل النظام الجديد.

يذكر أنه، في 26 مارس 2012، أوقفت السفارة التركية في دمشق نشاطها.

وفي وقت سابق، زار وفد تركي قطري، العاصمة السورية دمشق، لأول مرة بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وقالت وزارة الإعلام السورية، إن “وفدا تركيا قطريا وصل إلى دمشق يضم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس جهاز أمن الدولة القطري خلفان الكعبي، برفقة فريق استشاري موسع وسيعقد الاجتماع مع القائد العام لغرفة التنسيق العسكري أحمد الشرع ورئيس الوزراء السوري محمد البشير”.

وأشارت الوزارة إلى أن “الاجتماع يهدف إلى تطوير رؤى مستقبلية للواقع السوري ودفع القيادة السورية الجديدة للانخراط في البيئة العربية والإقليمية والدولية”.