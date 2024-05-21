بعد رحيل كلوب.. صلاح يلمح بالبقاء مع ليفربول

ألمح الدولي المصري، محمد صلاح، في ساعة متأخرة الاثنين، إلى بقائه مع ليفربول المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بعد رحيل المدرب، يورجن كلوب.

وبعد رحيل كلوب عقب نحو تسع سنوات وتأكيد تولي، أرنه سلوت، مدرب فينوورد المسؤولية خلفا له، زادت الشكوك بشأن مستقبل صلاح في ليفربول مع انتهاء عقده في يونيو 2025.

وارتبط قائد منتخب مصر (31 عاما) بالانتقال للدوري السعودي خلال فترة الانتقالات المقبلة. وبدا هداف ليفربول هذا الموسم بعيدا عن مستواه إلى حد ما خاصة في نهاية الموسم عندما تعثرت مهمة الفريق في المنافسة على اللقب.

وفي ساعة متأخرة الاثنين، بعد الإعلان عن تعيين سلوت مدربا جديدا لليفربول، أوضح صلاح طموحات فريقه للموسم المقبل وأرسل كلمة وداعية إلى مدربه الألماني كلوب.

وقال صلاح “نعلم أن الألقاب هي الأهم وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك في الموسم المقبل. جماهيرنا تستحق ذلك وسنقاتل بكل قوة”.

وعلق صلاح على صورة له مع مدرب ليفربول السابق قائلا “لقد كان من الرائع مشاركة كل تلك الألقاب والخبرات معك على مدى السنوات السبع الماضية. أتمنى لك حظا سعيدا في المستقبل، وأتمنى أن نلتقي مرة أخرى”.