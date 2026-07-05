بعد ردّه على صحفي إسرائيلي في مونديال 2026.. محمد صلاح يثير جدلاً واسعاً

أثار قائد منتخب مصر محمد صلاح جدلاً واسعاً بعد ردّه على سؤال وُجه إليه من صحفي يعمل لصالح قناة إسرائيلية خلال المنطقة المختلطة عقب مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ووفقاً للتفاصيل، طرح الصحفي أوري ليفي سؤالاً على محمد صلاح حول هوية “أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية”، ليرد قائد المنتخب المصري باقتضاب أن هذا الأمر “يترك للجمهور المصري ليحدده”، قبل أن يغادر مبتسماً دون الدخول في نقاش إضافي.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن السؤال جاء ضمن تغطية إعلامية لوسيلة إعلام إسرائيلية تابعة لقناة Kan 11، ما أثار تفاعلات متباينة على منصات التواصل الاجتماعي، بين من انتقد التعامل مع وسائل إعلام إسرائيلية في ظل التوترات السياسية، ومن دافع عن اللاعب باعتبار أن المنطقة المختلطة في البطولات الكبرى لا تتيح اختيار الصحفيين مسبقاً.

وفي سياق المباراة، قاد محمد صلاح منتخب مصر إلى التأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز على أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة (4-2)، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).

وفي رواية أخرى مرتبطة بأحداث البطولة، أفادت تقارير إعلامية بأن محمد صلاح طالب بإبعاد صحفي من بعثة المنتخب ومنعه من التواجد في المنطقة الإعلامية، بعد واقعة أثارت جدلاً خلال تغطية مباريات المنتخب في المونديال.

وبحسب التفاصيل، جاءت الواقعة عقب مباراة مصر وأستراليا في دور الـ32، والتي انتهت أيضاً بفوز مصر بركلات الترجيح (4-2)، بعد تسجيل هدف عكسي من اللاعب محمد هاني في مرماه خلال الوقت الأصلي.

وأثار أحد الصحفيين جدلاً بعد سؤاله مدافع المنتخب رامي ربيعة سؤالاً وُصف بأنه غير موفق، عندما سأله عن احتمال مراقبته لزميله محمد هاني في المباراة المقبلة، في إشارة إلى الخطأ الذي حدث في اللقاء.

ونقل موقع “إرم نيوز” عن مصدر داخل المنتخب أن محمد صلاح طلب من رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة والمدير الرياضي إبراهيم حسن اتخاذ إجراءات بحق الصحفي ومنعه من حضور فعاليات المنتخب خلال البطولة.

وأضاف المصدر أن الاتحاد المصري وجّه توبيخاً للصحفي، فيما طُلب ترحيله ومنعه من التواصل مع اللاعبين، بعد محاولته الاعتذار داخل مقر إقامة المنتخب دون قبول الطلب.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز الإداري رفض السماح للصحفي بالوصول إلى اللاعبين مجدداً، مؤكداً استمرار قرار منعه من التواجد في محيط المنتخب طوال البطولة.

وتأتي هذه التطورات في ظل حساسية التغطية الإعلامية خلال البطولات الدولية الكبرى، حيث تزداد التفاعلات بين اللاعبين والصحفيين في المناطق المختلطة، والتي تجمع وسائل إعلام من مختلف الدول دون ترتيبات انتقائية، ما يجعل الاحتكاك الإعلامي عرضة للجدل في بعض الحالات، خصوصاً عند تداخل الرياضة مع السياق السياسي.

قائد المنتخب المصري 🇪🇬 محمد صلاح في لقاء مع قناة Kan News الإسرائيلية 🇮🇱 مباشرة بعد فوزهم على منتخب استراليا

الصحفي اوري ليفي : من هو اعظم لاعب في تاريخ مصر؟

محمد صلاح يرد بابتسامة: ده حاجة خاليها للناس تتكلم فيها😊#كاس_العالم_٢٠٢٦ #fifaworldcup pic.twitter.com/0KSHuErhFD — Leila Ben Shitrit ✨ⵍⴰⵢⵍⴰ ⴱⵏ ⵛⴻⵜⵔⵉⵉⵜ✨ (@1__leila) July 4, 2026

אחרי העלייה ההיסטורית לשמינית הגמר, אורי לוי שואל את מוחמד סלאח מי הכדורגלן המצרי הגדול בכל הזמנים ⚽@Levyninho

️ #fifaworldcup #כאן_מונדיאל pic.twitter.com/gQR2AxifWS — כאן (@kann) July 3, 2026