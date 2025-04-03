بعد رسوم «ترامب».. عاصفة تضرب أسواق «النفط والذهب والدولار»

بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول العالم، والتي شملت حتّى جزراً لا تقنطها البطاريق، أصابت عاصفة اقتصادية معظم الأسواق، وهبطت الأسهم بشكل حادّ، فيما سارع المستثمرون للبحث عن ملاذ آمن في السندات والذهب والين، خوفا من أن تؤدي الرسوم إلى تكثيف حرب تجارية تهدد بدفع العالم إلى الركود”.

ووفق وكالات “رويترز وأسوشيتد برس”، “انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في 6 أشهر، مع انخفاض عائدات السندات الأمريكية، وانخفضت أسعار النفط اليوم بأكثر من 2.5%، وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر مايو المقبل، بحلول الساعة 08:45 بتوقيت موسكو، عند 69.89 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 2.54% عن سعر التسوية السابق، فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر يونيو المقبل عند 73.13 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 2.43% عن سعر الإغلاق السابق”.

وقال أولو سونولا رئيس أبحاث الاقتصاد الأمريكي في وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني: “إن هذا الأمر من شأنه أن يغير قواعد اللعبة، ليس فقط بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، بل بالنسبة للاقتصاد العالمي”.

وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في “آي جي”، في رسالة: “لقد فاجأ إعلان الرسوم الجمركية الأمريكية الأسواق بشكل واضح، كانت التكهنات قبل الإعلان تشير إلى رسوم ثابتة بنسبة 15% – 20%، لكن القرار النهائي كان أكثر تشددا”.

وأضاف أنه “بالنسبة لأسعار النفط، يتحول التركيز الآن إلى توقعات النمو العالمي، والتي من المرجح أن يتم تعديلها بالخفض بسبب هذه التعريفات الجمركية الأعلى من المتوقع”.

وبالنسبة للأسهم، “انهارت أسواق آسيا والعقود الآجلة الأمريكية والأوروبية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وانخفض مؤشر “نيكي 225” في طوكيو بنسبة تزيد عن 3.4% مسجلا أدنى مستوى في 8 أشهر، كما تعرضت كوريا الجنوبية، وهي أيضا حليف للولايات المتحدة، لرسوم جمركية بنسبة 25%. وهبط مؤشر “كوسبي” المرجعي بنسبة 1.9% بعد الافتتاح، ليصل إلى 2459.30 نقطة، وفي أستراليا، تراجع مؤشر “إس آند بي إيه إس إكس 200″ بنسبة 1.8%”.

وبحسب رويترز، “أما العقود المستقبلية لمؤشر “إس آند بي 500” فانخفضت بنسبة 3%، بينما فقدت العقود المستقبلية لمؤشر “داو جونز” الصناعي 2%”.

وبالنسبة للذهب، “سجل رقما قياسيا عند التسوية أمس الأربعاء حيث صعد عقود الأصفر الرنان فوق 3160 دولارا للأونصة، وسط زيادة الإقبال على المعدن بصفته ملاذا آمنا”.