بعد رفضه المسبق.. حفتر يُشارك في «باليرمو»

وكان في استقبال “حفتر” رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

ونقلت مصاد إعلامية عن مصدر عسكري ليبي، لم تُسمه، قوله إن مشاركة حفتر، في الاجتماع الأمني المصغر حول ليبيا، الثلاثاء، جاء بعد أن كان رافضًا حضور مؤتمر باليرمو، حيث أكد أن مشاركة حفتر، جاءت بعد مشاورات مكثفة أجرتها السلطات الإيطالية خلال الساعات القليلة الماضية مع قائد قوات عملية الكرامة.

يشار أن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي وصل في وقت سابق الأحد إلى مدينة بنغازي وذلك عقب تأكيد مقاطعة حفتر لدعوة حضور مؤتمر باليرمو.

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن مصدر بقوات الكرامة أن كونتي وصل في زيارة غير معلنة للتباحث مع حفتر حول أسباب قراره بمقاطعة المؤتمر ومحاولة ثنيه عنه.