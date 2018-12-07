بعد رفض بعض المشاركين في الملتقى الوطني الليبي.. الزائدي ممنوع من دخول تونس

علمت عين ليبيا أن السلطات التونسية رفضت دخول أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الليبية مصطفي الزائدي إلى أراضيها بعد تحفظ بعض المشاركين في الملتقى الوطني الليبي الذي يقوم بوضع جدول الأعمال للمؤتمر الجامع على مشاركته في الملتقى.
هذا وأبلغت السلطات التونسية الزائدي رغبتها في عدم دخوله لأراضيها فور نزوله إلى مطار تونس قرطاج، وجاء ذلك بعد أن قدم الزائدي لتونس للمشاركة في فعاليات المؤتمر الليبي الجامع. ي
ذكر أن هذا الاجتماع يُشرف عليه المبعوت الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، ويشارك في اللقاء الهام مجموعة من الشخصيات السياسية من مختلف المناطق الليبية.
ورد فى اخبار قناة فرنسا 24 مساء امس خبر اجتماع الجيش الامريكى مع الجيش الايطالى بحضور الدكتاتور السفاح الليبيى خليفه ابو القاسم حفتر الخاكم العسكريه المستبد بالمنظقه الشرقيه والمتحالف مع مصر والامارات والسعوديه وفرنسا تم اجتماعه برئيس الوزراء الايطالى كونتى اليس هدا دليل على التخلى على النظام الديمقراطى المدنى الحداتى فى ليبيا والا عداد للمؤتمر الجامع واقرار الدستور والدهاب للانتخابات التشريعيه والراسيه الشفافه والنزيهه باشراف الامم المتحدة والقضاء الليبيى اليس مل هده الاجتماعات بعد لقاء باريس وروما ماقبل هدا الاجتماع يدل على التخلى على كل هدا التوجه الامم والمحلى الليبيى والدول المغاربيه والانحياز الى وجود حفتر على راس الدوله القادمه… قراءة المزيد ..