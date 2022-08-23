بعد رفض ليبيا المتكرر لمنتجات مصرية.. القاهرة تُعلّق على الأمر

قالت مصادر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، إنّ الشحنات التي رفضتها ليبيا لم تتحصل على تصريح للتصدير من قبل الحجر الزراعي المصري.

وذكرت صحيفة القاهرة 24 نقلا عن مصادرها أنّ الشحنات التي جرى رفضها هي مهربة من الحدود ليتم تصديرها بشكل غير شرعي إلى ليبيا.

واشارت المصادر للصحيفة المصرية أنّه سيتم إرسال تكليفات للحجر الزراعي، في أول تحرك مصري، وذلك للتواصل مع الجانب الليبي لبحث المشكلة وحلّها.

الجدير بالذكر أنّ مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ليبيا أعلن أكثر من مرّر رفضه دخول عدة شحنات مصرية إلى البلاد لعدم مطابقتها للشروط الصحية.