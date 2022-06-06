بعد رفض مرور طائرته.. «لافروف» يُلغي زيارته إلى صربيا

ألغى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، زيارته المرتقبة إلى صربيا، إثر رفض كل من الجبل الأسود، وشمال مقدونيا، وبلغاريا توفير ممر جوي لطائرته.

وذكرت وسائل إعلام صربية، الإثنين، أنّ زيارة لافروف ألغيت بعد إغلاق الدول الثلاث مجالاتها الجوية أمام طائرة الوزير الذي كان سيزور بلغراد يومي 6 و7 يونيو حزيران الجاري.

ومن المنتظر أن يعقد رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، في وقت لاحق اليوم، مباحثات مع السفير الروسي لدى بلغراد ألكسندر بوكان هارسينكو، لمناقشة قرار الدول الأوروبية المذكورة.