بعد رفعه علم فلسطين.. «بن غفير» يهاجم لامين جمال

أثار نجم برشلونة الشاب لامين جمال جدلاً واسعاً وتفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره وهو يرفع علم فلسطين خلال احتفالات فريقه بلقب الدوري الإسباني في مدينة برشلونة.

وجاءت اللقطة خلال الموكب الاحتفالي الذي نظمه نادي برشلونة، حيث جابت الحافلة المكشوفة شوارع المدينة وسط حضور جماهيري كبير احتفل بتتويج الفريق بلقب “الليغا”، الذي حُسم رسمياً قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم عقب الفوز على ريال مدريد بنتيجة 2-0 في الكلاسيكو.

وظهر لامين جمال، البالغ من العمر 18 عاماً، وهو يلوّح بعلم فلسطين من أعلى الحافلة وسط أجواء احتفالية صاخبة، في مشهد حظي بتفاعل واسع من الجماهير ومتابعي كرة القدم حول العالم، بينما أثار في المقابل ردود فعل غاضبة في الأوساط الإسرائيلية.

وبحسب ما تداولته وسائل إعلام ومقاطع مصورة على منصة “إكس”، لاقت اللقطة انتشاراً كبيراً وإشادة من بعض الجماهير، في حين فجّرت موجة انتقادات سياسية حادة داخل إسرائيل.

وفي هذا السياق، علّق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على الواقعة، مهاجماً اللاعب الإسباني الشاب عبر منشور على حسابه في منصة فيسبوك، حيث قال إن اللاعب “يرفع علم كيان غير موجود”، على حد وصفه، مضيفاً أن خلفه “أنهار من الدم والإرهاب وقتل اليهود”.

وأضاف بن غفير أن من يختار التماهي مع ما وصفه بـ”علم الإرهاب” لا ينبغي أن يتفاجأ من كراهية الإسرائيليين له، في تصريحات أثارت بدورها ردود فعل متباينة على مواقع التواصل.

من جهته، واصل لامين جمال جذب الأضواء ليس فقط بسبب اللقطة المثيرة للجدل، بل أيضاً بسبب موسمه الاستثنائي مع برشلونة، حيث أضاف لقب الدوري الإسباني الثالث إلى رصيده رغم صغر سنه، ليواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية.

وينحدر جمال من خلفية عائلية متعددة الثقافات، إذ ولد في إسبانيا عام 2007 لأب مغربي وأم من أصول غينية استوائية، ويحمل الجنسيتين الإسبانية والمغربية، قبل أن يختار تمثيل المنتخب الإسباني على المستوى الدولي.

ويُعد اللاعب الشاب أحد أبرز نجوم الجيل الجديد في برشلونة، حيث نجح في فرض نفسه داخل التشكيلة الأساسية للفريق خلال فترة قصيرة، ما جعله محط اهتمام إعلامي وجماهيري واسع داخل أوروبا وخارجها.