بعد رفع القوة القاهرة.. شركة الواحة تستأنف عمليات الإنتاج بكافة المواقع

أعلنت شركة الواحة للنفط، اليوم الجمعة، استئناف عمليات الإنتاج بكافة المواقع التابعة لها بالحقول والميناء ومحاولة التغلب على المصاعب والعراقيل الفنيه المترتبة على التوقف.

وقالت الشركة في بيان اليوم، أن استئناف الإنتاج جاء في توجيهات سابقة لرئيس لجنة الإدارة، أكد من خلالها على ضرورة استكمال الخطط الهندسية الموضوعة سابقاً، وتوفير قطع الغيار اللازمة لأداء الأعمال في الوقت المحدد، مما يحقق رغبة الشركة لرفع صادراتها مجدداً.

يُذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط، أعلنت اليوم الجمعة، رفع القوة القاهرة عن كل صادرات النفط من ليبيا، وستكون الناقلة “كريتي باستيون” أول سفينة تقوم بالتحميل من ميناء السدرة النفطي.