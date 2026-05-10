بعد رفع حالة الطوارئ.. شركة «الزاوية لتكرير النفط» تعود للعمل

أعلنت شركة الزاوية لتكرير النفط عن استئناف العمل بكامل مرافقها بعد التقييم المستمر للأوضاع الأمنية ومتابعة الاستقرار الذي شهدته المنطقة منذ مساء الجمعة 08 مايو 2026 وحتى يوم الأحد الماضي.

صرّح رئيس لجنة الإدارة عماد سالم بن كورة بأن قرار الاستئناف جاء بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وذلك لضمان استمرارية إنتاج المحروقات الأساسية مثل البنزين والديزل وغاز الطهي، وتفادي أي تأثير محتمل على احتياجات المواطنين اليومية.

وأكد البيان على إعادة تشغيل وحدتي التكرير فوراً، واستئناف الحركة البحرية في الميناء النفطي لاستقبال الناقلات وتأمين سلسلة الإمداد المحلية.

وفيما يخص الأضرار، أوضح البيان أن الشركة باشرت مسحاً شاملاً للمرافق والمنشآت لتقييم ما لحق بها من أضرار نتيجة الاشتباكات والقصف، مع تكليف الفرق الفنية المختصة بالبدء الفوري في أعمال الصيانة. كما سيتم حصر الأضرار التي لحقت بممتلكات المستخدمين، ووضع آلية عادلة للتعويض أو الإصلاح على نفقة الشركة.

ودعت إدارة الشركة جميع المستخدمين إلى الالتزام بالحضور في مواقع عملهم، مؤكدة أن المسؤولية الوطنية والمهنية تتجسد في المحافظة على استمرارية هذا المرفق الحيوي. كما ناشدت وسائل الإعلام بالتحلي بالدقة وتجنب بث الشائعات التي قد تؤثر على الاستقرار.

وختم البيان بتقديم الشكر لكافة المستخدمين الذين حافظوا على حضورهم وثباتهم خلال الظروف الصعبة، مؤكدًا أن سلامة العنصر البشري تأتي على رأس الأولويات، تليها حماية المنشآت ضمن خطط طوارئ تهدف إلى الحد من المخاطر ومنع أي أفعال قد تؤدي لتفاقم الأوضاع.

وأفاد البيان أن رفع حالة الطوارئ سيتم عبر إطلاق صافرة الإنذار عند الساعة 10:15 صباحاً، داعياً الجميع إلى مواصلة أداء المهام الموكلة إليهم دون ارتباك.