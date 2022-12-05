بعد رفع حالة القوة القاهرة.. مؤسسة النفط تدعو الشركات العالمية لاستئناف عملها

دعت المؤسسة الوطنية للنفط الشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز والتي وقعت معها اتفاقيات استكشاف وإنتاج النفط والغاز إلى رفع القوة القاهرة المعلنة من طرفها.

ورحّبت المؤسسة بهذا لاستئناف في عملياتها، مؤكدة استعدادها لتسهيل العودة وتوفير بيئة عمل آمنة بالتعاون مع الجهات المدنية والعسكرية التابعة للدولة الليبية.

وذكرت المؤسسة أنّ هئه الدعوة تأتي في ظل مساعها إلى رفع القوة القاهرة بعد متابعة وتقييم موضوعي مبني على تحليل واقعي ومنطقي للوضع الأمني الذي بدأ يتحسن بشكل كبير.

واشارت المؤسسة إلى بدء أعمال الحفر في مواقع كانت من الصعوبة بمكان العمل فيها في الماضي القريب والتي يتواجد بها الآن عدد كبير من الشركات الخدمية العالمية.