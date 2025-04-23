بعد زلزال إسطنبول.. مؤسسة النفط تطمئن على جاليتها

سارعت الإدارة العامة للتدريب بالمؤسسة الوطنية للنفط بتعليمات مباشرة من رئيس مجلس إدارة المؤسسة، بالتواصل والاتصال مع مستخدمي المؤسسة الموفدين للمشاركة في دورات تدريبية بالساحة التركية، وذلك فور انتشار خبر الزلزال الذي تعرضت له مدينة إسطنبول في وقت مبكر من مساء هذا اليوم.

وتم خلال هذه الاتصالات “الاطمئنان على سلامة كل الموظفين، ولم يتعرض منهم أحد لأي أذى أو مخاطر”.

وكان “ضرب زلزال قوي بقوة 6.2 درجة مدينة إسطنبول اليوم، مما أثار حالة من الذعر بين السكان، وتبع الزلزال هزات ارتدادية، من بينها واحدة بلغت قوتها 5.3 درجة”.

وأكدت السلطات “أن 151 شخصًا أصيبوا بسبب الهلع، حيث قفز بعضهم من المباني خوفًا من الهزة الأرضية. رغم ذلك، لم يتم الإبلاغ عن أضرار جسيمة أو انهيارات كبيرة في المدينة حتى الآن”.

كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن “تضامنه الكامل مع تركيا عقب الزلزال، مؤكدًا دعم المجتمع الدولي للمتضررين”.