بعد زلزال يوليو العنيف.. هزة جديدة تهز كامتشاتكا وتعيد المخاوف من «حلقة النار»

أعلن فرع مركز الأبحاث الفيدرالي للخدمة الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية في إقليم كامتشاتكا أقصى شرقي روسيا، أن زلزالًا بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر ضرب فجر الأحد قبالة الساحل الشرقي للإقليم.

وأوضح البيان أن الهزة الأرضية سُجّلت عند الساعة 00:29 صباحًا بتوقيت موسكو (21:29 بتوقيت غرينتش يوم السبت)، على عمق يقارب 49.6 كيلومتر في المحيط الهادئ، عند خط العرض 51.9491 شمالًا وخط الطول 160.8598 شرقًا.

وأضاف أن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 197 كيلومترًا من مدينة بترابافلوفسك – كامتشاتسكي، ما جعل السكان يشعرون بالاهتزازات بوضوح، بحسب شهادات تداولها مواطنون عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا الزلزال في ظل استمرار تسجيل هزات ارتدادية بشكل شبه يومي منذ الزلزال العنيف الذي هز المنطقة في 30 يوليو الماضي، وبلغت شدته 8.8 درجات، وُصف حينها بأنه الأقوى منذ عام 1952، وخلال الـ24 ساعة الماضية وحدها، سجلت الأجهزة العلمية نحو 50 هزة أرضية متفاوتة الشدة، معظمها لم يشعر بها السكان.

وبحسب علماء الزلازل الروس، فإن قوة وتكرار هذه الهزات الارتدادية آخذة في التراجع التدريجي، ما يشير إلى عودة النشاط الزلزالي إلى مساره الطبيعي نسبيًا، إلا أنهم شددوا على أن موقع كامتشاتكا، الواقع ضمن ما يُعرف بـ”حلقة النار” في المحيط الهادئ، يجعله عرضة بشكل دائم لنشاط تكتوني كثيف وزلازل قوية قد تحدث بشكل مفاجئ.

وإقليم كامتشاتكا يُعتبر واحدًا من أكثر المناطق نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا في العالم، إذ يضم أكثر من 300 بركان، نحو 30 منها ما زالت نشطة، كما يُصنّف ضمن أبرز المناطق الخاضعة لرقابة مشددة من قبل المراكز الجيوفيزيائية الروسية، نظرًا لوقوعه على تقاطع الصفائح التكتونية الكبرى، الأمر الذي يجعله بؤرة طبيعية للهزات الأرضية والانفجارات البركانية.

ويرجّح الخبراء أن تشهد المنطقة هزات إضافية خلال الأسابيع المقبلة، وإن كانت في معظمها أقل قوة من الزلازل الأخيرة، مؤكدين على ضرورة إبقاء أنظمة الإنذار المبكر والجاهزية المدنية في حالة تأهب.