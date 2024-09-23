بعد زواج دام 9 سنوات.. رجل يحتال على زوجته في بنغازي

كشفت مديرية أمن بنغازي عن “تعرض امرأة ليبية للاحتيال من قبل زوجها المصري بعد زواج دام 9 سنوات”.

وقالت المديرية في بيان: “تم ضبط شخص قام بتزوير بطاقة إثبات هوية لغرض إتمام إجراءات عقد الزواج مع مواطنة وإنجاب منها ثلاث اطفال”.

وأضاف المديرية: “تمكن قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي، من كشف ملابسات ما تم إحالته من النيابة العامة متضمناً شكوى أحد المواطنات لتعرضها لواقعة احتيال من زوجها وزوجة والده كونهم قاما بتزوير بإجراءات ثبوتية كان من شأنها إسقاط حق أبنائها من المواطنة”.

وقالت المديرية: “استدلالا معها أفادت أنها تزوجت منه في عام 2015 قد سجل العقد بسجل قيد أسرة الزوج بمصلحة الأحوال المدنية وذلك حسب ما كانت تظن، بعد إنجابها البالغ عددهم ثلاث أطفال بعد محاولتها تسجيلهم بمصلحة السجل المدني تبين لها أن زوجها مصري الجنسية وغير مسجل بالمصلحة”.

وتابعت المديرية: “بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المشكو فى حقه، وباستحضاره وبالاستدلال معه اعترف انه قام بتزوير بطاقة اثبات هوية لغرض إتمام إجراءات عقد الزواج بمساعدة زوجة والده وانه أخفى عن زوجته جنسيته المصرية، اتخذت الإجراءات القانونية بحقه أُحيلت القضية إلى النيابة العامة”.