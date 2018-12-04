بعد زيارة الأردن.. السراج يجتمع مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية ببروكسل

أكدت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغريني على دعم خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة التي تقضي بعقد الملتقى الوطني الجامع في الأسابيع الأولى من العام الجديد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الثلاثاء مع موغريني بمقر المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل.

هذا ووصل السراج والوفد المرافق له مساء الاثنين إلى العاصمة البلجيكية قادمًا من العاصمة الأردنية عمّان حيث اختتم زيارة رسمية إلى الأردن استمرت يومين.

وتناول الاجتماع الذي حضره وزير الخارجية محمد سيالة والمستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي والمستشار الإعلامي والقائم بأعمال السفارة الليبية لدى بلجيكا، عدد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية إضافة إلى قضية الهجرة غير الشرعية.